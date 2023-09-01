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Запрет на использование шин не по сезону вступил в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Запрет на использование шин не по сезону вступил в силу с 1 сентября. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

Водителям легковых автомобилей и легких грузовиков (до 3,5 тонны) прямо запрещено эксплуатировать транспортные средства на летней резине с декабря по февраль, а на зимней — с июня по август. Использовать «липучку» можно.

Также нельзя использовать шины, размерность, категория и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем, а также при наличии пробоев или порезов, обнажающих корд.

Штраф, согласно статье 12.5 КоАП, составляет 500 рублей.

С 1 сентября 2023 года заработал обновленный перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. ГИБДД также будет обращать внимание на ABS, фары и видеорегистраторы. Подробнее здесь.

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