Первые танки Abrams Украина получит уже в сентябре

Первые 10 из обещанных 31 американского танка M1A1 Abrams поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в сентябре, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сейчас танки проходят ремонт в Германии, после сразу же будут направлены на Украину. «США ускорят поставку 31 танка Украине к осени», — сообщил пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

По его словам, порядка 200 украинских военных уже прошли обучение M1A1 Abrams. Сейчас на базе Гравенфор они оттачивают полученные навыки , пока «танки не будут готовы к участию в боевых действиях», уточнил О'Доннелл.

Politico уже нашла способ свалить потенциальный провал американских танков на поле боя на украинцев. «Abrams — это "чертовски бронированная машина", но это не панацея. Решимость Украины добиться прорыва важнее всего», — написало издание.

США передадут Украине устаревшие модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины.

С танков демонтировали элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойную броня с наполнением из обедненного урана.