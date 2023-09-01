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Россияне ставят на смартфоны элементарные пароли

Источник:
Sibnet.ru
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Экран блокировки на смартфоне
Фото: © Mika Baumeister / Unsplash License

Большая часть российских пользователей выбирают простые комбинации в качестве паролей для своих мобильных телефонов. К примеру, каждый десятый человек использует комбинацию 1234 как пароль на своем смартфоне. 

Эксперты из Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА рассказали РИА Новости, что в списке популярных комбинаций фигурируют и коды 1111, 0000 и 1212.

Исследование показало, что использование простых последовательностей цифр может привести к опасности. Примерно 22% устройств могут быть взломаны при помощи таких кодов, а более чем 10% смартфонов можно разблокировать, используя комбинацию 1234. 

Проблема заключается также в том, что четырехзначные коды ограничиваются всего 10 тысячами возможных вариантов, в то время как шестизначные коды предоставляют миллион комбинаций.

Эксперты подчеркнули, что графический пароль, который требует пользователю соединить линии между несколькими точками на экране, также может быть ненадежным методом защиты. Ситуация усугубляется тем, что посторонние могут подглядывать при вводе этого вида пароля. 

Согласно эксперименту, проведенному РТУ МИРЭА, треть участников смогла запомнить и воспроизвести графический ключ с расстояния полутора метров, в то время как цифровой код смог подглядеть и запомнить только каждый десятый участник.

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Ректор РТУ МИРЭА, Станислав Кудж, отметил, что результаты исследования свидетельствуют о недостаточной осведомленности пользователей о мерах безопасности для своих устройств. 

Он подчеркнул важность повышения цифровой грамотности, особенно среди молодежи и пожилых людей, чтобы избежать потери личных данных и финансовых рисков.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?