Исследование показало, что использование простых последовательностей цифр может привести к опасности. Примерно 22% устройств могут быть взломаны при помощи таких кодов, а более чем 10% смартфонов можно разблокировать, используя комбинацию 1234.

Проблема заключается также в том, что четырехзначные коды ограничиваются всего 10 тысячами возможных вариантов, в то время как шестизначные коды предоставляют миллион комбинаций.

Эксперты подчеркнули, что графический пароль, который требует пользователю соединить линии между несколькими точками на экране, также может быть ненадежным методом защиты. Ситуация усугубляется тем, что посторонние могут подглядывать при вводе этого вида пароля.

Согласно эксперименту, проведенному РТУ МИРЭА, треть участников смогла запомнить и воспроизвести графический ключ с расстояния полутора метров, в то время как цифровой код смог подглядеть и запомнить только каждый десятый участник.

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Ректор РТУ МИРЭА, Станислав Кудж, отметил, что результаты исследования свидетельствуют о недостаточной осведомленности пользователей о мерах безопасности для своих устройств.

Он подчеркнул важность повышения цифровой грамотности, особенно среди молодежи и пожилых людей, чтобы избежать потери личных данных и финансовых рисков.