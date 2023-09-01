НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi сняла с поддержки несколько популярных смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Смартфоны Xiaomi Redmi
Фото: © Mateusz Tworuszka / Unsplash License

Xiaomi прекратит предоставление программных обновлений для четырех известных смартфонов марок Redmi и Poco. В этот перечень включены доступные модели Redmi 9 Prime, Redmi 9C NFC, Poco M2 Pro и флагманский Redmi K30 Ultra. 

Эти устройства больше не будут получать обновления для обеспечения безопасности, патчи и обновления операционной системы Android и пользовательской оболочки MIUI.

Xiaomi стала лидером на китайском рынке смартфонов

Пользователям устаревших устройств рекомендуется обратить внимание на более современные модели или воспользоваться сторонними прошивками от энтузиастов, предоставляющих актуальные обновления безопасности.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Россияне ставят на смартфоны элементарные пароли
Представлен модульный смартфон со съемным аккумулятором
Раскрыта дата осенней презентации Apple
Oppo представила складной смартфон Find N3 Flip
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
7717
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
10629
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
13835
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14361
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
16799
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angula
31.08.23, 23:54
467
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
1833
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
4141
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
18885
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18623
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Зеленский пообещал «мощный сентябрь»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?