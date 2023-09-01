Xiaomi сняла с поддержки несколько популярных смартфонов

Xiaomi прекратит предоставление программных обновлений для четырех известных смартфонов марок Redmi и Poco. В этот перечень включены доступные модели Redmi 9 Prime, Redmi 9C NFC, Poco M2 Pro и флагманский Redmi K30 Ultra.

Эти устройства больше не будут получать обновления для обеспечения безопасности, патчи и обновления операционной системы Android и пользовательской оболочки MIUI.

Xiaomi стала лидером на китайском рынке смартфонов

Пользователям устаревших устройств рекомендуется обратить внимание на более современные модели или воспользоваться сторонними прошивками от энтузиастов, предоставляющих актуальные обновления безопасности.