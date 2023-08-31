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Появится российский аналог спортивных симуляторов FIFA и NHL

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Компания СМП ESports, которой владеет предприниматель Борис Ротенберг, намерена в течение трех лет приступить к разработке отечественного аналога игровых симуляторов FIFA и NHL.

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — отметил директор компании Георгий Гнутов.

На первом этапе инвестиции в проект могут составить около 300 миллионов рублей. При этом еще одна компания Ротенберга АНО «СМП Рэйсинг» намерена заняться разработкой собственного гоночного симулятора.

Эксперты оценивают стоимость проекта в 18 миллионов долларов. На данный момент самыми популярными играми жанра являются F1, Gran Turismo, iRacing, DiRT. Российским разработчикам предстоит разработать конкурента для этих симуляторов.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...