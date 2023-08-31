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«Яндекс Диск» завел семейный фотоальбом

Источник:
Sibnet.ru
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Новый способ совместного хранения медиафайлов появился в «Яндекс 360» — теперь пользователи могут завести семейный альбом на «Яндекс Диске», сообщает пресс-служба «Яндекса».

В альбом можно добавлять, скачивать и хранить памятные фото и видео, они будут доступны только его создателю и тем, кого он добавил в «семью». Каждая фотография в нем хранится на «Яндекс Диске» того пользователя, который добавил ее в альбом.

Отмечается, что пересылать друг другу снимки и ролики больше не потребуется: достаточно подключить родственников или друзей к семейному аккаунту в рамках «Семейного Премиума». Альбом для «семьи» выглядит у всех участников одинаково.

«Семейный Премиум» дает возможность подключить до восьми человек, каждый из которых получает 1 Тб места на «Яндекс Диске» и безлимитное место для фото и видео с телефона. Чтобы подключить близких, достаточно отправить приглашение по электронной почте или в SMS.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...