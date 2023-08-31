«Яндекс Диск» завел семейный фотоальбом

Новый способ совместного хранения медиафайлов появился в «Яндекс 360» — теперь пользователи могут завести семейный альбом на «Яндекс Диске», сообщает пресс-служба «Яндекса».

В альбом можно добавлять, скачивать и хранить памятные фото и видео, они будут доступны только его создателю и тем, кого он добавил в «семью». Каждая фотография в нем хранится на «Яндекс Диске» того пользователя, который добавил ее в альбом.

Отмечается, что пересылать друг другу снимки и ролики больше не потребуется: достаточно подключить родственников или друзей к семейному аккаунту в рамках «Семейного Премиума». Альбом для «семьи» выглядит у всех участников одинаково.

«Семейный Премиум» дает возможность подключить до восьми человек, каждый из которых получает 1 Тб места на «Яндекс Диске» и безлимитное место для фото и видео с телефона. Чтобы подключить близких, достаточно отправить приглашение по электронной почте или в SMS.