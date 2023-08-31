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Гимнастка сорвалась и упала на арену в барнаульском цирке

Источник:
Sibnet.ru
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Акробатка цирке-шапито «Крокус» сорвалась с высоты во время исполнения номера в Барнауле. Инцидент произошел 31 августа.

Инцидент произошел во время циркового представления, номер акробатки с лентами на высоте порядка четырех метров закончился падением артистки на арену. На помощь девушке бросились коллеги.

По данным телеграм-канала 112, 23-летняя воздушная гимнастка экстренно госпитализирована с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку соблюдений требований безопасности по факту травмирования артистки.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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