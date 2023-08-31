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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский похвастался применением дальнобойного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 километров, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — написал украинский лидер. При этом Зеленский не уточнил, о какой цели идет речь и где она находится.

В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака беспилотников в России, ударные БПЛА со взрывчаткой ударили сразу по семи российским регионам.

Так, в Пскове дроны атаковали военно-гражданский аэропорт, там в результате пожара загорелись самолеты Ил-76. По данным ТАСС, в результате атаки были повреждены четыре воздушных судна.

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Оборона #Оружие #Мир
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Топ комментариев

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...