Зеленский похвастался применением дальнобойного оружия

Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 километров, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — написал украинский лидер. При этом Зеленский не уточнил, о какой цели идет речь и где она находится.

В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака беспилотников в России, ударные БПЛА со взрывчаткой ударили сразу по семи российским регионам.

Так, в Пскове дроны атаковали военно-гражданский аэропорт, там в результате пожара загорелись самолеты Ил-76. По данным ТАСС, в результате атаки были повреждены четыре воздушных судна.