Австрия отказалась оказывать военную помощь Киеву

Вена не планирует поставлять оружие Киеву, позиция Австрии по вопросу военной помощи Украине неизменна, заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг на неформальной встрече глав МИД ЕС.

По его словам, страна сохранит свой нейтральный статус. Дипломат также прокомментировал планы Евросоюза собрать дополнительно 20 миллиардов евро для отправки Украине в следующие четыре года. По его словам, речь идет не о военных поставках.

Средства поступят в так называемый Европейский фонд мира. «Нам еще предстоит обсудить, действительно ли нужны эти средства и на что именно они будут расходоваться», — отметил австрийский чиновник.

Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года. С момента основания Австрия перечислила туда порядка 153 миллионов евро. Вена подчеркивала, что эти деньги идут на гуманитарную помощь.