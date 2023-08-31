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Казахстан купил танкеры для поставок нефти в обход России

Источник:
Sibnet.ru
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Казахстан купил два нефтяных танкера, чтобы транспортировать нефть по Каспийскому морю, сообщил вице-министр энергетики страны Ерлан Аккенженов

Танкеры приобрела государственная компания «Казмунайгаз», они смогут суммарно перевозить 8 тысяч тонн нефти, передает Bloomberg. Также планируется приобрести еще два судна с дедвейтом в десять раз больше, которые будут использовать в Черном море.

Астана в настоящее время изучает альтернативы для экспорта нефти, но пока самым прибыльным остается маршрут по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума, который поставляет казахстанскую нефть из Атырауской области в порт Новороссийска.

По трубопроводу в прошлом году было экспортировано 80% казахстанской нефти, однако объемы снизились примерно на 1% по сравнению с предыдущим годом. Также Астана отправляла нефть на экспорт через грузинский порт Батуми.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...