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МВД упростило условия поступления на службу

Источник:
Sibnet.ru
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Поступление на службу в органы внутренних дел упростили, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Новые правила стали действовать с 4 августа.

Так, теперь возрастные ограничения определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу. Раньше на службу могли поступить только люди в возрасте до 35 или 40 лет.

По новым правилам при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет.

Продолжить служить могут те, кто в ходе выполнения задач в особых условиях получил ранения и был признан негодным к службе по состоянию здоровья. Также исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу.

Кроме этого, появилась возможность заключения контракта на срок до года без испытательного срока для тех, кто раньше служил и намерен выполнять специальные задачи или задачи в особых условиях.

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