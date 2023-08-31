Лукашенко ответил на ультиматум по ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на требование Польши и стран Балтии выдворить из страны бойцов ЧВК «Вагнер», комментарий распространила пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что подобное требование, которое он назвал «необоснованным и глупым», Минску можно было бы предъявить только в случае вывода иностранных военных из Польши и стран Балтии.

«Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер указал, что Польша и страны Балтии сами увеличивают оборонные бюджеты и стягивают крупные воинские формирования к белорусским границам. Кроме этого, Варшава также намерена отказаться исполнять нормы Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в начале недели провели переговоры, по итогам которых они потребовали от Минска выдворить ЧВК «Вагнер», бойцы которой в настоящее время расквартированы в Белоруссии.