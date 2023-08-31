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Запущен китайский аналог ChatGPT

Источник:
Reuters.com
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Китайская компания Baidu открыла публичный доступ к своему чат-боту Ernie, который является аналогом знаменитого ChatGPT.

Пробная версия чат-бота была доступна для тестирования ограниченной группе пользователей с весны текущего года. После одобрения китайского регулятора Ernie стал доступен для широкой общественности.

Чат-бот Ernie можно загрузить на сайте компании Baidu или через мобильное приложение, для этого требуется пройти регистрацию, указать реальное имя и настоящие данные удостоверения личности гражданина КНР.

При этом китайский власти ранее заявили, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу национальную безопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную информацию.

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Топ комментариев

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...