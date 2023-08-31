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Представлен шутер Lost Fragment с фотореалистичной графикой

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики из японской студии Nihil Inane Studio представили первый трейлер игры под названием Lost Fragment.

Lost Fragment представляет собой хоррор-шутер с элементами выживания и фотореалистичной графикой на движке Unreal Engine 5. Ощущение реалистичности дает необычное расположение камеры, имитирующей персональный видеорегистратор.

В опубликованном видео вооруженный пистолетом герой идет по коридору заброшенной больницы. Внезапно освещение меняется, слышатся тревожные звуки, которые намекают на присутствие противников.

Создатели игры уверяют, что все показанные в ролике Lost Fragment художественные элементы были созданы вручную без использования технологии фотограмметрии. Сроки выхода и целевые платформы Lost Fragment не называются.

Схожая фотореалистичная графика используется разработчиками из студии DRAMA, которые представили шутер Unrecord — игра также создается на базе движка Unreal Engine 5, для отображения используется камера нагрудного регистратора.

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