Разработчики из японской студии Nihil Inane Studio представили первый трейлер игры под названием Lost Fragment.

Lost Fragment представляет собой хоррор-шутер с элементами выживания и фотореалистичной графикой на движке Unreal Engine 5. Ощущение реалистичности дает необычное расположение камеры, имитирующей персональный видеорегистратор.

В опубликованном видео вооруженный пистолетом герой идет по коридору заброшенной больницы. Внезапно освещение меняется, слышатся тревожные звуки, которые намекают на присутствие противников.

Создатели игры уверяют, что все показанные в ролике Lost Fragment художественные элементы были созданы вручную без использования технологии фотограмметрии. Сроки выхода и целевые платформы Lost Fragment не называются.

<br>

Схожая фотореалистичная графика используется разработчиками из студии DRAMA, которые представили шутер Unrecord — игра также создается на базе движка Unreal Engine 5, для отображения используется камера нагрудного регистратора.