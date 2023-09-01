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Сезон КХЛ стартует с матча ЦСКА — «Ак Барс»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Сезон Континентальной хоккейной лиги 2023/24 стартует в пятницу, 1 сентября, матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» — финалистами Кубка Гагарина предыдущего сезона.

В сезоне 2022/23 Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыграв казанцев в серии со счетом 4:3. Для армейцев это третий кубок.

В новом сезоне «Ак Барс» серьезно укрепился: Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Евгений Свечников — все эти хоккеисты пришли в межсезонье.

Изменения и интриги сезона КХЛ 2023/24

У ЦСКА неопределенная ситуация с вратарями. Международная федерация хоккея не позволяет Ивану Федотову выходить на каток до 1 января 2024 года, а Адам Рейдеборн покинул клуб в межсезонье.

В предстоящем матче на Кубке открытия букмекеры с минимальным преимуществом отдают победу «Ак Барсу».

Матч ЦСКА — «Ак Барс» пройдет 1 сентября на «ЦСКА Арене», игра стартует в 19.00 по мск. Трансляция пройдет на каналах KHL и KHL Prime.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?