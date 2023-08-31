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СТС раскрыл интригу о будущем «Молодежки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Телеканал СТС выпустит проект к 10-летию сериала «Молодежка», где расскажет о создании и участниках «Медведей».

«Актеры сериала воссоединятся, чтобы вспомнить легендарную команду «Медведи», первые шаги на льду, экранные поцелуи, яркие сцены, незабываемые встречи с поклонниками и то, как проект изменил их жизни», — сообщила пресс-служба СТС.

В проекте примут участие Илья Коробко (Михаил Пономарев), Игорь Огурцов (Семен Бакин), Влад Канопка (Андрей Кисляк), Анна Михайловская (Яна Самойлова), Денис Никифоров (Сергей Макеев), Владимир Зайцев (Вадим Казанцев) и другие.

Реюнион «Молодежки» выйдет в формате шоу, где участники предадутся воспоминаниям. Премьера состоится в октябре.

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