Сериал «Великая» закрыли после третьего сезона

Комедийный сериал «Великая» с Эль Фаннинг официально завершили, третий сезон стал финальным.

Причина, по которой стриминговый сервис Hulu решил прекратить работу над проектом, не сообщается.

Сериал «Великая» — псевдоисторический сериал о пути императрицы Екатерины II к власти. Роль Екатерины сыграла Эль Фаннинг, а Петра III — Николас Холт.

Финальный, третий сезон вышел на сервисе Hulu в мае. В нем после попытки императрицы убить мужа супруги пытаются наладить отношения и править страной.