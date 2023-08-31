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Сериал «Великая» закрыли после третьего сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Великая»

Комедийный сериал «Великая» с Эль Фаннинг официально завершили, третий сезон стал финальным.

Причина, по которой стриминговый сервис Hulu решил прекратить работу над проектом, не сообщается.

Сериал «Великая» — псевдоисторический сериал о пути императрицы Екатерины II к власти. Роль Екатерины сыграла Эль Фаннинг, а Петра III — Николас Холт.

Финальный, третий сезон вышел на сервисе Hulu в мае. В нем после попытки императрицы убить мужа супруги пытаются наладить отношения и править страной.

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