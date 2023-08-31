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Врач развенчала миф об обмене веществ

Источник:
Sibnet.ru
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Сеть ресторанов
Фото: © Sibnet.ru

Набор веса после 40 лет не объясняется замедлением обмена веществ из-за старения, это миф сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Существует мнение, что в зрелом возрасте вполне естественно поправляться и похудеть уже не получится. Врач отметила, что это миф.

«С 20 до 60 лет метаболизм никак не меняется. Лишь после замедляется в среднем на 0,7% ежегодно, что доказали ученые. Даже менопауза не влияет на обмен веществ. Хотя у женщин метаболизм все же чуть медленнее, чем у мужчин», — написала Павлова в телеграм-канале.

Поэтому чаще всего изменение в весе после 20 лет связаны с более спокойным и менее подвижным образом жизни, а также неправильным питанием.

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Жизнь #Здоровье
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