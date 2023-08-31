Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вернется в эфир

Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ ушел на каникулы 17 июня, шоу вернется в эфир со 2 сентября.

По итогам первой части проекта, лидерами турнирной таблицы оставались Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Матвеев.

Ведущий Марат Башаров намекал, что среди участников могут произойти изменения, но пока неизвестно, появятся ли в проекте «новички» или кто-то из экстрасенсов уйдет.

Известно, что возвращение шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» начнется с испытаний для Марьяны Романовой, Надежды Шевченко и Константина Гецати.

Новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — в субботу, 2 сентября, в 19.00 на ТНТ.