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Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вернется в эфир

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ ушел на каникулы 17 июня, шоу вернется в эфир со 2 сентября.

По итогам первой части проекта, лидерами турнирной таблицы оставались Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Матвеев.

Ведущий Марат Башаров намекал, что среди участников могут произойти изменения, но пока неизвестно, появятся ли в проекте «новички» или кто-то из экстрасенсов уйдет.

Известно, что возвращение шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» начнется с испытаний для Марьяны Романовой, Надежды Шевченко и Константина Гецати.

Новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — в субботу, 2 сентября, в 19.00 на ТНТ.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...