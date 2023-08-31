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Российские банки стали выдавать деньги по нормам шариата

Источник:
«Взгляд»
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Эксперимент по внедрению исламского банкинга, запрещающего взимание процентов, стартует в России 1 сентября. Пройдет он в четырех регионах — Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне.

Закон о проведении эксперимента в начале августа подписал президент России Владимир Путин. Пользоваться исламским банкингом смогут россияне любой религии.

Главное его отличие от привычных банковских продуктов — запрет на получение процентов, как с вкладов, так и с выданных кредитов. Ростовщичество запрещено Кораном.

«Отсутствие процентов, конечно, не означает, что такие банки не зарабатывают», — сказал газете «Взгляд» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, «исламский банкинг ориентирован на реальное производство, а не на извлечение спекулятивных прибылей».

Зарабатывают на исламском банке с помощью продукта под названием мурабаха — по сути, рассрочкой. Банк покупает какой-то товар, например, недвижимость в интересах клиента, и перепродает ему по более высокой цене. Стоимость покупки и наценки при перепродаже известна каждой стороне.

Другой вид продукта – это мушарака, который является, по сути, исламским вариантом венчурного финансирования. Банк и клиент совместно финансируют в проект за долю и, собственно, получают прибыль в соответствии с этой долей.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...