Представлен маркер, способный скопировать цвет любого объекта

Свежий проект на платформе Kickstarter представил маркер Colorpik Pen, способный воспроизвести более 16 миллионов оттенков. Внешне он практически не отличается от привычных фломастеров.

Внутри Colorpik Pen скрыты технологические решения: RGB-датчик и микронасос, производящий смешивание цветов для создания нужного оттенка. Чтобы скопировать цвет с объекта, маркер достаточно просто поднести к предмету.

Colorpik Pen поставляется в комплекте с шестью наконечниками, позволяя создавать разнообразные линии и эффекты. Полученные цвета могут быть сохранены в мобильном приложении, избавляя пользователя от необходимости повторно сканировать источник цвета.

В начальной стадии проекта его авторы рассчитывали на поддержку, собрав 5000 долларов, однако уже с момента публикации новости вкладчики пожертвовали почти втрое больше этой суммы.

Одной зарядки достаточно на 15 часов работы, а запас картриджа способен нарисовать линию длиной в 24 километра. Цена Colorpik Pen составляет 149 долларов (14,3 тысячи рублей).