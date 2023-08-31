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Представлен маркер, способный скопировать цвет любого объекта

Источник:
Sibnet.ru
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Свежий проект на платформе Kickstarter представил маркер Colorpik Pen, способный воспроизвести более 16 миллионов оттенков. Внешне он практически не отличается от привычных фломастеров. 

Внутри Colorpik Pen скрыты технологические решения: RGB-датчик и микронасос, производящий смешивание цветов для создания нужного оттенка. Чтобы скопировать цвет с объекта, маркер достаточно просто поднести к предмету.

Colorpik Pen поставляется в комплекте с шестью наконечниками, позволяя создавать разнообразные линии и эффекты. Полученные цвета могут быть сохранены в мобильном приложении, избавляя пользователя от необходимости повторно сканировать источник цвета.

В начальной стадии проекта его авторы рассчитывали на поддержку, собрав 5000 долларов, однако уже с момента публикации новости вкладчики пожертвовали почти втрое больше этой суммы.

Одной зарядки достаточно на 15 часов работы, а запас картриджа способен нарисовать линию длиной в 24 километра. Цена Colorpik Pen составляет 149 долларов (14,3 тысячи рублей).

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Топ комментариев

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...