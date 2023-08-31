Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» и «вернуть все до единого объекты похищенной» российской дипломатической собственности.

Шесть лет назад, 31 августа 2017 года американская администрация в ультимативной форме потребовали за двое суток закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, приводит телеграм-канал слова Антонова. Одновременно предписали прекратить деятельность торгового представительства в Вашингтоне.

«Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. То же самое ранее было сделано в отношении нашей недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в штате Вашингтон», — напомнил посол.

Он отметил, что за шесть лет посольство России направило в американский Госдепартамент «сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости», но на все запросы были получены отказы.

«Соединенные Штаты грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, попрали собственное законодательство, посягнув на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный Конституцией США», — отметил Антонов.