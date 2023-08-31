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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Фанат War Thunder слил в сеть секретные документы НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель Eurofighter Typhoon DA7
Фото: © Chris Lofting / GFDL 1.2

Поклонник War Thunder решил помощь разработчикам игры добавить в нее свой любимый самолет и слил в сеть секретный мануал для истребителя Eurofighter Typhoon DA7. По его убеждению, это поможет лучше воссоздать боевую машину в игровой вселенной. 

В посте на форуме он опубликовал богатый набор материалов, в том числе 730-страничное руководство пользователя. Документ был классифицирован как NATO Unclassified.

Действия игрока быстро привлекли внимание модераторов, оперативно удаливших секретные материалы с форума и напомнивших пользователям о важности соблюдения правил. Многие комментаторы посмеялись над тем, что форум War Thunder начинает напоминать «черный рынок» для шпионажа.

В апреле разработчики War Thunder столкнулись с аналогичными утечками секретной информации. Несколько раз на форуме игры публиковались конфиденциальные данные о вооружении различных стран, включая Францию и США. 

Разработчики связали это с попыткой игроков улучшить характеристики виртуальной техники, а не со злым умыслом или попыткой распространения секретных данных.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...