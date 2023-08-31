Фанат War Thunder слил в сеть секретные документы НАТО

Поклонник War Thunder решил помощь разработчикам игры добавить в нее свой любимый самолет и слил в сеть секретный мануал для истребителя Eurofighter Typhoon DA7. По его убеждению, это поможет лучше воссоздать боевую машину в игровой вселенной.

В посте на форуме он опубликовал богатый набор материалов, в том числе 730-страничное руководство пользователя. Документ был классифицирован как NATO Unclassified.

Действия игрока быстро привлекли внимание модераторов, оперативно удаливших секретные материалы с форума и напомнивших пользователям о важности соблюдения правил. Многие комментаторы посмеялись над тем, что форум War Thunder начинает напоминать «черный рынок» для шпионажа.

В апреле разработчики War Thunder столкнулись с аналогичными утечками секретной информации. Несколько раз на форуме игры публиковались конфиденциальные данные о вооружении различных стран, включая Францию и США.

Разработчики связали это с попыткой игроков улучшить характеристики виртуальной техники, а не со злым умыслом или попыткой распространения секретных данных.