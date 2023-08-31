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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский журналист заявил о дате начала войны США и России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — заявил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

По мнению журналиста, криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американская элита начинает считать единственным выходом для них сохранение власти.  Поэтому американцам придется переживать из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

«Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — отметил Карлсон.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...