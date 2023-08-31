Американский журналист заявил о дате начала войны США и России

Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.
«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — заявил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
По мнению журналиста, криминализация внутренней политики США
приводит к тому, что американская элита начинает считать единственным выходом
для них сохранение власти. Поэтому
американцам придется переживать из-за возможности полномасштабного конфликта с
Россией.
«Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать
еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы
открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем
оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы
обвиним в этом Россию и начнем войну», — отметил Карлсон.