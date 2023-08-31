Иноагент Галкин признал свою отмену в Казахстане

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) признался, что его концерты в Казахстане отменяют из-за позиции местный властей по отношению к нему.

«Наверное, чем-то я страшен властям Казахстана, что так испугались прям проведения моих концертов. Но вот на данный момент на уровне государства негласный запрет моих концертов», — сказал Галкин в соцсети.

При этом шоумен подчеркнул, что у него нет дефицита концертов. Они идут своим чередом, в том числе в Эстонии, где тоже не так давно было отменено одно из его выступлений.

После начала СВО Галкин уехал из России. В сентябре 2022 года его внесли в реестр иностранных агентов с формулировкой «осуществления политической деятельности», получая финансирование от Украины.