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Хозяев оштрафовали за спаивание кошки

Источник:
Sibnet.ru
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Сибирская кошка
Фото: © Sibnet.ru

Жители Архангельской области напоили алкоголем кошку и сняли это на камеру, за это их оштрафовали, сообщает инспекция по ветеринарному надзору региона.

Жители поселка Савинский Плесецкого района насильно влили в пасть рыжей кошки алкоголь. Шокирующее видео снимал несовершеннолетний, а затем ролик разместили в социальных сетях.

Инспекция оштрафовала двух жителей поселка Савинский на 10 тысяч рублей каждого за административное правонарушение по части 2 статьи 8.52 КоАП (Несоблюдение требований к содержанию животных). Несовершеннолетний избежал наказания из-за своего возраста.

Санкции статьи за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

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