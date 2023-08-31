Хозяев оштрафовали за спаивание кошки

Жители Архангельской области напоили алкоголем кошку и сняли это на камеру, за это их оштрафовали, сообщает инспекция по ветеринарному надзору региона.
Жители поселка Савинский Плесецкого района насильно влили в
пасть рыжей кошки алкоголь. Шокирующее видео снимал несовершеннолетний, а затем ролик разместили в социальных сетях.
Инспекция оштрафовала двух жителей поселка Савинский на 10
тысяч рублей каждого за административное правонарушение по части 2 статьи 8.52 КоАП
(Несоблюдение требований к содержанию животных). Несовершеннолетний избежал
наказания из-за своего возраста.
Санкции статьи за жестокое обращение с животными, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.