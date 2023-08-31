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Первый детеныш панды родился в России. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке у пары Жуи и Диндин, сообщает пресс-служба учреждения.

Малыш весом около 150 граммов родился у молодой пары больших панд — самца Жуи и самки Диндин. Пол детеныша пока неизвестен. Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы.

Первый в России детеныш большой панды появился на свет после спаривания естественным путем. Чтобы помочь коллегам, в Москву на три месяца прибыл эксперт по размножению больших панд из Исследовательского центра по сохранению больших панд Китая. 

Специалисты не торопили животных, четко следовали указаниям китайских коллег, добивались идеальных условий содержания, и в итоге самка забеременела с первого раза.

Этот случай уникален еще и потому, что Жуи и Диндин молоды: им семь и шесть лет соответственно. Обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают 8-10 лет.

Получить потомство панд невероятно сложно. Рождение детенышей — это одновременно и большая удача, и результат долгой и кропотливой работы специалистов.

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