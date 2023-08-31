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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Французский политик объяснил выгоду США от конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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США получают выгоду от конфликта на Украине, в то время как страдающая от него Европа погружается в разногласия, заявил бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри.

«Соединенные Штаты — в большом выигрыше», написал политик в своей статье для газеты Le Figaro. «США строят атомные электростанции в Польше, продают истребители F-35 Германии, пшеницу со Среднего Запада и сланцевую нефть — всему остальному миру», — пояснил Ферри.

По его словам, конфликт на Украине позволил США воссоздать НАТО, а президенту Джо Байдену спасти промежуточные выборы в Конгресс.

Евросоюз только страдает от конфликта, уверен политик. «Запутавшийся в своих разногласиях, прикрывающийся фальшивой видимостью единства и подорванный инфляцией ЕС, глупо следующий за НАТО, не смог предложить мирный выход из ситуации», отметил он.

Президенту России Владимиру Путину, «поддерживаемому своим народом», в то же в то время удалось объединить вокруг себя множество государств, таких как «Китай, Индия, КНДР, Иран, и более двадцати африканских стран», указал Ферри. 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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