Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов Telegram

Преступники начали создавать мошеннические сайты с возможностью покупки подписок на популярные сервисы, но в процессе регистрации выманивают доступ к аккаунтам пользователей.

Фальшивые сайты целятся на российских пользователей, предлагая им выгодные подписки на популярные сервисы, такие как «Яндекс Плюс» и «VK Музыка», написали специалисты из In2security в своем канале. Чтобы воспользоваться предложением, потенциальные жертвы мошенников должны ввести свой номер телефона и адрес электронной почты.

После того как пользователь вводит личные данные, он моментально получает уведомление о «подозрительной активности». Злоумышленники тут же предлагают «подтвердить» свою личность, привязав аккаунт в Telegram. В реальности это уловка, предоставляющая посторонним доступ в аккаунт.

Чаще всего злоумышленники используют украденные аккаунты для вымогательства денег от их владельцев. Нередко они даже начинают шантажировать пользователей, используя конфиденциальную информацию, найденную в личных переписках.