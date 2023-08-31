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Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов Telegram

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Ярлык Telegram
Фото: © Amin Moshrefi / Unsplash License

Преступники начали создавать мошеннические сайты с возможностью покупки подписок на популярные сервисы, но в процессе регистрации выманивают доступ к аккаунтам пользователей.

Фальшивые сайты целятся на российских пользователей, предлагая им выгодные подписки на популярные сервисы, такие как «Яндекс Плюс» и «VK Музыка», написали специалисты из In2security в своем канале. Чтобы воспользоваться предложением, потенциальные жертвы мошенников должны ввести свой номер телефона и адрес электронной почты.

После того как пользователь вводит личные данные, он моментально получает уведомление о «подозрительной активности». Злоумышленники тут же предлагают «подтвердить» свою личность, привязав аккаунт в Telegram. В реальности это уловка, предоставляющая посторонним доступ в аккаунт.

Чаще всего злоумышленники используют украденные аккаунты для вымогательства денег от их владельцев. Нередко они даже начинают шантажировать пользователей, используя конфиденциальную информацию, найденную в личных переписках.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...