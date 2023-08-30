Картам «Мир» расширят отложенную оплату

Платежная система «Мир» расширит механизм отложенной оплаты по картам, который ранее действовал только при оплате проезда в общественном транспорте.

С весны 2024 года механизм распространят на такси, каршеринг и маркетплейсы. «Мир» также разработает список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если держатель карты сохранил ее реквизиты, пишет РБК.

Механизм отложенной оплаты улучшит скорость и качество обслуживания держателей карт в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени.

Отложенная оплата товара или услуги с банковской карты работает следующим образом: клиент выбирает товар, но при оплате средства не снимают, а замораживают на счете. Потом магазин посылает команду в банк, и деньги снимают полностью.