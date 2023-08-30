Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если его итогом станет смерть.

«Я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что его «развеселили размышления» в иностранных изданиях, которые пророчат ему «скорую гибель». «Да, я смогу скончаться скоропостижно, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту», — написал политик.

Чеченский лидер добавил, что обязан Путину своей жизнью, причем не один раз, а дважды. В 2016 году Кадыров в интервью уже говорил, что обязан российскому лидеру жизнью. Кроме этого, он заявил, что бесконечно предан президенту России.