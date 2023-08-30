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Глава МИД Украины обсудил с Макроном «формулу мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и «формулу мира», выдвинутую Киевом.

«Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "Формулы мира" и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины на своей страничке в соцсети X.

Накануне министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой заявила, что говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева преждевременно.

По словам главы МИД, над этим вопросом сейчас ведется работа, дополняется список стран, которые обсуждают с Киевом параметры устойчивого мира.

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Политика #Мир
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