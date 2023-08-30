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Представлен модульный смартфон со съемным аккумулятором

Источник:
Sibnet.ru
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Представлен смартфон Fairphone 5, который предлагает модульную конструкцию, съемный аккумулятор и пятилетнюю гарантию.

Разработчики обещают выпускать для своего смартфона обновления на протяжении пяти лет, а также восемь лет поддерживать устройство патчами безопасности, пишет портал Android Authority.

Смартфон выделяется своей ремонтопригодностью. Fairphone 5 разделен на десять модулей, который легко меняются. В частности, у аппарата съемный аккумулятор, его замена занимает всего несколько секунд.

Fairphone 5 оснащен 6,46-дюймовым OLED-экраном с частотой 90 Гц и разрешением 2770x1224 пикселей. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon QCM6490, который является аналогом Snapdragon 778G.

Съемный аккумулятор емкостью 4200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Смартфон также имеет защиту от влаги по стандарту IP55, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики.

Работает Fairphone 5 под управлением Android 13. Стоимость смартфона составляет 699 евро — по текущему курсу это более 72 тысяч рублей. Пока новинка доступна только для предварительного заказа.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

mosquito__2010

Короче говоря промышленное самовыпиливание украинцев это свойство неконкурентоспособности этой страны....

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...