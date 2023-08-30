Представлен модульный смартфон со съемным аккумулятором

Представлен смартфон Fairphone 5, который предлагает модульную конструкцию, съемный аккумулятор и пятилетнюю гарантию.

Разработчики обещают выпускать для своего смартфона обновления на протяжении пяти лет, а также восемь лет поддерживать устройство патчами безопасности, пишет портал Android Authority.

Смартфон выделяется своей ремонтопригодностью. Fairphone 5 разделен на десять модулей, который легко меняются. В частности, у аппарата съемный аккумулятор, его замена занимает всего несколько секунд.

Fairphone 5 оснащен 6,46-дюймовым OLED-экраном с частотой 90 Гц и разрешением 2770x1224 пикселей. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon QCM6490, который является аналогом Snapdragon 778G.

Съемный аккумулятор емкостью 4200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Смартфон также имеет защиту от влаги по стандарту IP55, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики.

Работает Fairphone 5 под управлением Android 13. Стоимость смартфона составляет 699 евро — по текущему курсу это более 72 тысяч рублей. Пока новинка доступна только для предварительного заказа.