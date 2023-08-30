Новый детский «Голос» покажут на Первом канале с 1 сентября

Слепые прослушивания музыкального проекта «Голос. Уже не дети» стартуют на Первом канале с 1 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Детский «Голос» в новом сезоне трансформировался. В нем на сцену выйдут повзрослевшие участники предыдущих сезонов проекта.

Кресла наставников заняли Полина Гагарина, Пелагея, Дима Билан и Егор Крид. Все они ранее уже занимали судейские кресла, но ни разу не собирались в подобном составе.

Вести «Голос. Уже не дети» будет Яна Чурикова. Премьера проекта — 1 сентября в 21.45 на Первом канале.