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Фигуристка Горбачева высказалась о своем исчезновении

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Алина Горбачева
Фото: © ФФККР

Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая после тренировки и найденная через сутки в кинотеатре, извинилась за свое исчезновение и сообщила, что оно не связано с фигурным катанием.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с (тренером) Софьей Анатольевной (Федченко), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями», — написала фигуристка в соцсетях.

Горбачева 28 августа вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. После этого ее никто не видел. О пропаже фигуристки рассказала ее мать. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

На следующий день Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. По данным Baza, фигуристка рассказала следователям, что после посещения ледовой арены она пошла гулять в парк, затем переночевала в подъезде одного из жилых домов, а на следующий день отправилась в кинотеатр в ТЦ «Вегас».

Горбачевой 16 лет. Она действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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