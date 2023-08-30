Фигуристка Горбачева высказалась о своем исчезновении

Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая после тренировки и найденная через сутки в кинотеатре, извинилась за свое исчезновение и сообщила, что оно не связано с фигурным катанием.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с (тренером) Софьей Анатольевной (Федченко), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями», — написала фигуристка в соцсетях.

Горбачева 28 августа вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. После этого ее никто не видел. О пропаже фигуристки рассказала ее мать. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

На следующий день Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. По данным Baza, фигуристка рассказала следователям, что после посещения ледовой арены она пошла гулять в парк, затем переночевала в подъезде одного из жилых домов, а на следующий день отправилась в кинотеатр в ТЦ «Вегас».

Горбачевой 16 лет. Она действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.