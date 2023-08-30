Губернатор Запорожья опроверг прорыв первой линии обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

«Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной», — цитирует ТАСС Балицкого.

По его словам, не взят ВСУ и поселок Работино, на юго которого «достаточно плотно закрепились» российские бойцы.

«Мы находимся на главенствующих высотах. Противник заходит в ложбину, это неправильная позиция с точки зрения того, что ты простреливаешься. Ложбина, в которой они сейчас находятся, — это просто полигон для нас для стрельбы», — пояснил Балицкий.

Он отметил, что российские силы частично отдали эту ложбину. «Противник туда как вода затекает, расход людей сумасшедший. Противник несет огромные потери. Например, выходит рота порядка 100 человек, три-четыре взвода, возвращается в лучшем случае один взвод», — сказал врио губернатора.