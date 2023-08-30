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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Губернатор Запорожья опроверг прорыв первой линии обороны

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

«Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной», — цитирует ТАСС Балицкого.

По его словам, не взят ВСУ и поселок Работино, на юго которого «достаточно плотно закрепились» российские бойцы.

«Мы находимся на главенствующих высотах. Противник заходит в ложбину, это неправильная позиция с точки зрения того, что ты простреливаешься. Ложбина, в которой они сейчас находятся, — это просто полигон для нас для стрельбы», — пояснил Балицкий.

Он отметил, что российские силы частично отдали эту ложбину. «Противник туда как вода затекает, расход людей сумасшедший. Противник несет огромные потери. Например, выходит рота порядка 100 человек, три-четыре взвода, возвращается в лучшем случае один взвод», — сказал врио губернатора.

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Оборона #Военная политика
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