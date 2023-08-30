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Сколько дополнительных баллов станут получать медалисты на ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Единый государственный экзамен
Фото: © Sibnet.ru

Три балла дополнительно к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимально будет начисляться абитуриентам за серебряную медаль, пять баллов - за золотую, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сказал Кравцов в эфире «Соловьев Live».

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с предстоящего учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени — серебряные медали.

Для получения такой медали школьнику нужно иметь не более двух отметок «хорошо», а остальные «отлично» в своем аттестате.


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