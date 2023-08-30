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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-30 уничтожил украинский военный катер у острова Змеиный

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России.

«30 августа 2023 года восточнее острова Змеиного в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — сказано в сообщении.

Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Черном море морской авиацией четырех украинских быстроходных военных катера с десантом общей численностью до 50 человек.

Тема: Военная операция на Украине
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