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Русский «Чижик-Пыжик» посоревнуется с немецкими «Гонщиками на драйве»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чижик-Пыжик возвращается»

Российский семейный фильм «Чижик-Пыжик возвращается», немецкий боевик «Гонщики на драйве» и китайский Хатико выходят в прокат в четверг, 31 августа.

Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» рассказывает об одноклассниках Дане и Леве, которые становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика», возле которого мечтали загадать желание. Чтобы вернуть памятник, они отправляются на его поиски.

В немецком комедийном боевике «Гонщики на драйве» с Тилем Швайгером безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела.

Китайская драма «Мой Хатико» в очередной раз воспроизведет трогательную историю дружбы профессора и пса.

Также в кино выходят американский боевик «Охота на короля» и российский музыкальный фильм «Девочка Нина и похитители пианино».

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...