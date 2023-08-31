Русский «Чижик-Пыжик» посоревнуется с немецкими «Гонщиками на драйве»

Российский семейный фильм «Чижик-Пыжик возвращается», немецкий боевик «Гонщики на драйве» и китайский Хатико выходят в прокат в четверг, 31 августа.

Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» рассказывает об одноклассниках Дане и Леве, которые становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика», возле которого мечтали загадать желание. Чтобы вернуть памятник, они отправляются на его поиски.

В немецком комедийном боевике «Гонщики на драйве» с Тилем Швайгером безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела.

Китайская драма «Мой Хатико» в очередной раз воспроизведет трогательную историю дружбы профессора и пса.

Также в кино выходят американский боевик «Охота на короля» и российский музыкальный фильм «Девочка Нина и похитители пианино».