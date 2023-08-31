Русский «Чижик-Пыжик» посоревнуется с немецкими «Гонщиками на драйве»

Российский семейный фильм «Чижик-Пыжик возвращается»,
немецкий боевик «Гонщики на драйве» и китайский Хатико выходят в прокат в
четверг, 31 августа.
Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» рассказывает об одноклассниках
Дане и Леве, которые становятся свидетелями кражи знаменитого
«Чижика-Пыжика», возле которого мечтали загадать желание. Чтобы вернуть
памятник, они отправляются на его поиски.
В немецком комедийном боевике «Гонщики на драйве» с Тилем
Швайгером безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь не очень успешный
владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти
решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать
там куш и поправить дела.
Китайская драма «Мой Хатико» в очередной раз воспроизведет
трогательную историю дружбы профессора и пса.
Также в кино выходят американский боевик «Охота на короля» и
российский музыкальный фильм «Девочка Нина и похитители пианино».