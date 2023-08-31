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Новый «Хатико» вышел в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мой Хатико»

Новая версия истории дружбы профессора и преданного пса покажут к столетию рождения Хатико. Фильм «Мой Хатико» вышел в широкий прокат в четверг, 31 августа.

В основе сюжета — все та же история выдающегося японского классика Канэто Синдо, написавшего сценарии к «История Хатико» (1987) и «Хатико. Самый верный друг» (2008) с Ричардом Гиром.

Во время поездки за город с коллегами немолодой университетский преподаватель Чэнь подбирает на дороге грязного и испуганного щенка. Никто не соглашается взять песика себе, поэтому мужчине приходится втихаря принести его домой, хотя супруга терпеть не может собак. Пообещав, что найдет щенку новый дом, Чэнь тем не менее отказывает всем претендентам — так пес получает кличку Хатико и становится новым членом семьи.

«Хатико в нашем фильме — это не привычный многим акита-ину, а китайская сельская собака — она верная и милая, но от природы настороженная и чувствительная. В фильме снимались три собаки, и они прошли путь от боязни людей к полному доверию и совместной работе в непростых условиях», — сказал о работе режиссер Сюй Ан.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...