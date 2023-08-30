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Озвучено еще одно имя участника «Новых звезд в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Актер и телеведущий Оскар Кучера окажется в первой десятке звезд, которые заселятся в лагерь в новом сезоне шоу «Звезды в Африке».

Кучере придется с самого начала менять стратегию, как только развеется его представление о том, что все участники – одна большая команда.

В рамках шоу Оскар Кучера не раз столкнется со своими фобиями буквально «лицом к лицу», окажется по обе стороны предательства и даже пойдет на обман, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Кроме Кучеры, известно, что в новом сезоне «Звезд в Африке» примут участие певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.

Второй сезон шоу «Новые звезды в Африке» стартует на ТНТ с 17 сентября.

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