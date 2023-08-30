Сгоревшие на Украине немецкие танки Leopard 2 лишили концерн Rheinmetall статуса производителя «чудо-оружия», пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным Минобороны России, за время контранаступления потеряли 25 немецких танков Leopard модификаций 2A4 и 2А6. Видео и фото с горящей продукцией Rheinmetall, уничтоженной российскими войсками, обошли весь мир.

Rheinmetall на протяжении десятков лет позиционировал себя как концерн, производящий высокотехнологичную боевую технику, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Танки Leopard 2 считались едва ли не лучшими в мире и успешно продавались на мировом рынке вооружений.

Издание отмечает, что передачу Украине Leopard 2 на Западе преподносили как «переломный момент». Но вышло иначе: широко разрекламированные немецкие танки никак не проявили себя, бесславно сгорев на поле боя. Это нанесло мощный удара по репутации концерна.

В итоге Rheinmetall столкнулся с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей танков, говорится в статье.