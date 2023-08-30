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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2

Источник:
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Сгоревшие на Украине немецкие танки Leopard 2 лишили концерн Rheinmetall статуса производителя «чудо-оружия», пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным Минобороны России, за время контранаступления потеряли 25 немецких танков Leopard модификаций 2A4 и 2А6. Видео и фото с горящей продукцией Rheinmetall, уничтоженной российскими войсками, обошли весь мир.

Rheinmetall на протяжении десятков лет позиционировал себя как концерн, производящий высокотехнологичную боевую технику, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Танки Leopard 2 считались едва ли не лучшими в мире и успешно продавались на мировом рынке вооружений.

Танк Leopard 2A4 производства Rheinmetall
Танк Leopard 2A4 производства Rheinmetall
Фото: Jonathan G. Seow H. C. / CC BY-SA 4.0

Издание отмечает, что передачу Украине Leopard 2 на Западе преподносили как «переломный момент». Но вышло иначе: широко разрекламированные немецкие танки никак не проявили себя, бесславно сгорев на поле боя. Это нанесло мощный удара по репутации концерна.

В итоге Rheinmetall столкнулся с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей танков, говорится в статье.

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Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

Вытравливают всё русское - вот , что делают. Из Русских хотят Иванов Родства Непомнящих сделать. Зачем?...