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Траты на подготовку к школе к началу сентября подскочили на 40%

Источник:
ТАСС
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Траты на подготовку школьников к началу учебного года с середины этого лета к его концу выросли на 42%, говорится в исследовании «Почта банка».

Общий объем трат в магазинах канцелярии, школьных принадлежностей, детской одежды и книжных выросли на 42% в сравнении с июлем, а средний чек таких покупок увеличился на 20% и составил 922 рубля, приводит ТАСС результаты исследования.

Аналитики считают, что рост трат в августе на товары для школы обусловлен увеличением потребительской активности с приближением нового учебного года, а также традиционным августовским повышением цен на школьные товары.

По оценкам экспертов банка, все больше покупок товаров для школы совершается на маркетплейсах и в гипермаркетах, а также на платформах частных объявлений.

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Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

Вытравливают всё русское - вот , что делают. Из Русских хотят Иванов Родства Непомнящих сделать. Зачем?...