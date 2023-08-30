Траты на подготовку к школе к началу сентября подскочили на 40%

Траты на подготовку школьников к началу учебного года с середины этого лета к его концу выросли на 42%, говорится в исследовании «Почта банка».

Общий объем трат в магазинах канцелярии, школьных принадлежностей, детской одежды и книжных выросли на 42% в сравнении с июлем, а средний чек таких покупок увеличился на 20% и составил 922 рубля, приводит ТАСС результаты исследования.

Аналитики считают, что рост трат в августе на товары для школы обусловлен увеличением потребительской активности с приближением нового учебного года, а также традиционным августовским повышением цен на школьные товары.

По оценкам экспертов банка, все больше покупок товаров для школы совершается на маркетплейсах и в гипермаркетах, а также на платформах частных объявлений.