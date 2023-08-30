Джиджи Хадид бросила Ди Каприо ради молодого рэпера

Американская модель Джиджи Хадид ушла от 48-летнего Леонардо Ди Каприо к 27-летнему рэперу.

Хадид заметили на свидании с успешным американским рэпером Коулом Беннеттом, сообщило издание Dayli Mail.

Ди Каприо прославился своей любовью к молодым девушкам. Причем актер менят избранниц довольно часто, становясь инициатором разрыва.

На этот раз в Сети обсуждают измену Хадид Ди Каприо. Роман бывшей подружки, ушедшей к молодому избраннику, может ударить по самолюбию голливудской звезды.