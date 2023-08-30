НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джиджи Хадид бросила Ди Каприо ради молодого рэпера

Источник:
Sibnet.ru
271 1
Фото: © @gigihadid

Американская модель Джиджи Хадид ушла от 48-летнего Леонардо Ди Каприо к 27-летнему рэперу.

Хадид заметили на свидании с успешным американским рэпером Коулом Беннеттом, сообщило издание Dayli Mail.

Ди Каприо прославился своей любовью к молодым девушкам. Причем актер менят избранниц довольно часто, становясь инициатором разрыва.

На этот раз в Сети обсуждают измену Хадид Ди Каприо. Роман бывшей подружки, ушедшей к молодому избраннику, может ударить по самолюбию голливудской звезды.

Еще по теме
Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о воссоединении
Ирина Шейк позагорала топлес на камнях
Лицо Бони перед пластической операцией обсудили в Сети
Умер режиссер Глеб Панфилов
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым