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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан оценил шансы на победу Украины над Россией

Источник:
РИА Новости
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Премьер Венгрии Виктор Орбан развенчал бытующее на Западе представление о том, что Украина способна победить Россию. По его мнению, без западной помощи Киев «неконкурентоспособен».

«Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов», — приводит РИА Новости слова Орбана, сказанные им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По мнению премьера Венгрии, у Киева скоро закончатся солдаты. Счет убитым украинцам идет на сотни тысяч, отметил он.

Попытка любой западной страны отправить своих солдат на Украину будет означать «прямую войну» Запада с Россией. «И мы немедленно окажемся в Третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент», — подчеркнул Орбан.

Россияне, по словам премьер-министра, не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники. «Не стоит недопонимать русских», — сказал Орбан.

Тема: Военная операция на Украине
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