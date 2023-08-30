Орбан оценил шансы на победу Украины над Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан развенчал бытующее на Западе представление о том, что Украина способна победить Россию. По его мнению, без западной помощи Киев «неконкурентоспособен».

«Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов», — приводит РИА Новости слова Орбана, сказанные им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По мнению премьера Венгрии, у Киева скоро закончатся солдаты. Счет убитым украинцам идет на сотни тысяч, отметил он.

Попытка любой западной страны отправить своих солдат на Украину будет означать «прямую войну» Запада с Россией. «И мы немедленно окажемся в Третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент», — подчеркнул Орбан.

Россияне, по словам премьер-министра, не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники. «Не стоит недопонимать русских», — сказал Орбан.