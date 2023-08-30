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Раскрыта дата осенней презентации Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Apple объявила о намеченной дате своей осенней презентации. Событие под названием Wonderlust («Чудесное стремление», «Жажда чуда») запланировано на 12 сентября, начало намечено на 20.00 по московскому времени. Прогнозируется, что на данном мероприятии будет представлена новая линейка продукции, включая iPhone 15 и новые часы Apple Watch.

Согласно предварительной информации, в состав линейки iPhone 15 будут входить базовая модель, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Все эти устройства будут оборудованы Dynamic Island, обновленным 5G-чипом от Qualcomm и портом USB-C — он заменит традиционный Lightning. 

Дизайн смартфонов получил некоторые изменения: тонкие рамки и уточненные изгибы углов придают им более изысканный облик. Заслуживает внимания тот факт, что iPhone 15 Pro будет оснащен титановой рамкой вместо привычной стальной. iPhone 15 Pro и Pro Max получат новейший чип A17.

Согласно оценкам Macrumors, стартовая цена на iPhone 15 Pro ожидается около 1099 долларов, в то время как iPhone 15 Pro Max может стоить от 1199 долларов. Считается, что цены на обычные модели останутся на уровне предыдущих поколений.

Apple запланировала две презентации новинок

Помимо анонса iPhone 15, Apple представит обновленные версии Apple Watch: Series 9 и новую модель Apple Watch Ultra. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на веб-сайте компании, ее официальном канале на YouTube и через приложение Apple TV.

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nicollaich

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Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

mosquito__2010

Короче говоря промышленное самовыпиливание украинцев это свойство неконкурентоспособности этой страны....

ball-n-wall

Со времён Гитлера ничего не изменилось, такой же апломб..