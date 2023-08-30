Фильм с Александром Петровым попал на Венецианский кинофестиваль

Фильм «Дворец» режиссера Романа Полански с участием российского актера Александра Петрова покажут на внеконкурсной программе «Венецианского фестиваля» в Италии.

«Дворец» рассказывает о новогодней ночи 1999 года. В роскошном отеле в Швейцарии собираются миллионеры чтобы отпраздновать Новый год. Их ждет ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

Петров сыграл в фильме Полански второстепенную роль, но это один из самых крупных проектов российского актера в Голливуде.

Также на Венецианском фестивале покажут фильм «Андрей Рублев» 1996 года режиссера Андрея Тарковского.