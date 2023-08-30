НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Убийцы цветочной луны» изменил дату премьеры

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет сразу в мировой прокат.

Изначально планировалось выпустить «Убийц цветочной луны» в ограниченном прокате 6 октября, затем в широкий прокат и вскоре в онлайн-кинотеатры.

Сейчас Apple пересмотрела условия релиза. «Убийцы цветочной луны» сразу выйдет в большой мировой прокат 20 октября, а онлайн-премьера состоится позднее запланированного.

Фильм «Убийцы цветочной луны» рассказывает об индейском племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию, отправив своего сотрудника.

Еще по теме
Вышел тизер фильма «Убийца» Дэвида Финчера
Фильм с Александром Петровым попал на Венецианский кинофестиваль
Создана книга с таймлайном киновселенной Marvel
Комики ТНТ переснимут фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Орбан оценил шансы на победу Украины над Россией
Траты на подготовку к школе к началу сентября подскочили на 40%
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
Самое обсуждаемое
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым