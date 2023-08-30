Фильм «Убийцы цветочной луны» изменил дату премьеры

Фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет сразу в мировой прокат.

Изначально планировалось выпустить «Убийц цветочной луны» в ограниченном прокате 6 октября, затем в широкий прокат и вскоре в онлайн-кинотеатры.

Сейчас Apple пересмотрела условия релиза. «Убийцы цветочной луны» сразу выйдет в большой мировой прокат 20 октября, а онлайн-премьера состоится позднее запланированного.

Фильм «Убийцы цветочной луны» рассказывает об индейском племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию, отправив своего сотрудника.