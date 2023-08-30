НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры

Источник:
Sibnet.ru
596 6

Добыча лососевых рыб в России за неполный 2023 год побила рекорд, установленный в 2018 году, это может снизить цену на красную рыбу и икру.

«В 2023 году ожидается вылов красной рыбы в пределах 600 тысяч тонн. Икра — это примерно 4% от рыбы, значит, всего мы сможем выпустить на рынок около 24 000 т. Это выше, чем обычно потребляется россиянами за год», — сказал Forbes вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

#Кухня
Шашлык из красной рыбы

Несмотря на аномальный объем добычи лососевых, цена может снизиться на саму рыбу, но не на красную икру, посчитал эксперт консалтинговой компании «НЭО» Вадим Топоров. Он объясняет это тем, что в основном красная икра идет на экспорт, благодаря высокой доходности таких поставок.

Фомин считает иначе, он уверен, что экспорт икры обычно не превышает 8% от общего объема выпуска. Поэтому на фоне рекордной добычи цены на икру снизятся.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уверен, что вылов — основной фактор, влияющий на стоимость икры. Но добавляет, что свою роль играет и внешнеэкономический фактор — спрос на внешних рынках может отразиться на ценах внутреннего.

Еще по теме
Производитель кофе Jacobs лишит россиян популярных брендов
Чай «Беседа» вернется на российский рынок
Молодые семьи стали меньше есть мяса и фруктов
Выпущено молоко против коронавируса
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Обсуждение (6)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать

nicollaich

Укроевреи или семитоукры?Плесень пенициллиновая.