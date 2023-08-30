Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры

Добыча лососевых рыб в России за неполный 2023 год побила рекорд, установленный в 2018 году, это может снизить цену на красную рыбу и икру.

«В 2023 году ожидается вылов красной рыбы в пределах 600 тысяч тонн. Икра — это примерно 4% от рыбы, значит, всего мы сможем выпустить на рынок около 24 000 т. Это выше, чем обычно потребляется россиянами за год», — сказал Forbes вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

#Кухня Шашлык из красной рыбы

Несмотря на аномальный объем добычи лососевых, цена может снизиться на саму рыбу, но не на красную икру, посчитал эксперт консалтинговой компании «НЭО» Вадим Топоров. Он объясняет это тем, что в основном красная икра идет на экспорт, благодаря высокой доходности таких поставок.

Фомин считает иначе, он уверен, что экспорт икры обычно не превышает 8% от общего объема выпуска. Поэтому на фоне рекордной добычи цены на икру снизятся.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уверен, что вылов — основной фактор, влияющий на стоимость икры. Но добавляет, что свою роль играет и внешнеэкономический фактор — спрос на внешних рынках может отразиться на ценах внутреннего.