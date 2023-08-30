Беспилотники в ночь на среду, 30 августа совершили самую массовую атаку на регионы России, в том числе Псковскую область. В результате удара дронов в аэропорту Пскова пострадали военно-транспортные самолеты Ил-76.

Как минимум семь российских регионов подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Самый серьезный удар был нанесен по Псковской области. «Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«В псковском аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв, слава Богу, нет», — отметил губернатор позднее, добавив, что масштаб разрушений уточняется.

По данным ГУ МЧС по Псковской области в аэропорту получили повреждения военные самолеты. «Поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове», — уточнили в главке. ТАСС уточнил, что речь идет о четырех воздушных судах.

Об отражении в бухте в Севастополе атаки беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) заявил губернатор Михаил Развожаев. Позднее он уточнил, что силы ППДО закончили работу в акватории. Точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Центральная Россия — вновь под ударом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью была предпринята «попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе». Средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Рузского района Московской области был подавлен БПЛА направляющийся к столице. Аэропорты Москвы закрывались на прием и вылет самолетов.

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что все они были сбиты над самим Брянском. По его словам, пострадавших нет.

По данным губернатора Орловской областью Андрея Клычкова, над регионом сбили два беспилотника. Минобороны заявило, что два украинских дрона были уничтожены в Рязанской области.

Российское военное ведомство сообщило также о нейтрализации двух украинских беспилотников в Рязанской области. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Пострадавших в результате этих атак не было.